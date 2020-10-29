دراسة: ارتفاع عدد الشركات شديدة التعثر المالي بالمملكة المتحدة بنسبة 9% منذ مارس

ارتفع عدد الشركات شديدة التعثر المالي في المملكة المتحدة بنسبة 9 بالمئة، لتصل إلى 557 ألفا خلال الأشهر الستة الماضية المنتهية في أواخر سبتمبر.

وجاءت أحدث الاحصاءات بحسب ما جاء في دراسة نشرتها شركة "بيجبيز تراينور" المتخصصة في إعسار المؤسسات، اليوم الخميس، ونقلتها وكالة "بلومبرج" للانباء.

وذكرت "بلومبرج" أن تعريف الشركات "شديدة التعثر المالي"، ينطبق على الشركات التي صدر بحقها حكم قضائي بشأن تسجيل ديون تصل قيمتها إلى 5000 جنيه إسترليني، أو إذا تم تحديدها من خلال نظام تسجيل مخاطر الائتمان.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع عدد الشركات المتعثرة ماليا بنسبة 6 بالمئة في الربع الثالث، بالمقارنة من الربع الثاني، وهي أكبر قفزة ربع سنوية تحدث منذ ثلاثة أعوام.