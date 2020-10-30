موريتانيا تدين هجوم الطعن بمدينة نيس الفرنسية

أدانت موريتانيا بشدة هجوم مدينة نيس الفرنسية، وأعربت عن استيائها الشديد إزاء الهجوم الذى وقع داخل كنيسة روتردام.

ووصفت الحكومة الموريتانية في بيان صادر عن وزارة الشئون الخارجية والتعاون، مساء اليوم الخميس، الهجوم بأنه عمل همجي، جاء في يوم مولد النبي محمد الذي حمل إلى العالم معاني الرحمة ومبادئ التسامح وعمل على إقامة السلام والإخاء بين الناس.

وقال البيان إن موريتانيا بقدر ما تدين وتشجب الإساءة إلى الأديان والعقائد أيا كانت، فإنها بنفس القدر تشجب وتدين كل عدوان على الأبرياء باسم الدين.

ونددت موريتانيا بكل أشكال الإرهاب والتطرف والتحريض على الكراهية والعنصرية أيًا كان مصدره، مؤكدة في الوقت ذاته، تمسكها القوي بالقيم والمثل الإنسانية في الإخاء والتسامح والتعايش التي شرَعتها الأديان وكرسها الإجماع الدولي في منظومات الأعراف والقوانين والنظم الدولية.

كما أكدت تمسكها بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربطها وفرنسا، والقائمة دومًا على مبادئ التعاون والصداقة والاحترام المتبادل.