حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة أسوان

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أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه لمواجهة اسوان والمقررة في الخامسة والنصف من مساء اليوم علي ملعب الشرطة بالعباسية، في اخر جولات بطولة الدورى.

وجاء التشكيل علي النحو التالي :

حراسة المرمي : عمرو خليل.

خط الدفاع : محمود شعبان، مروان النجار، محمد رجب، صبرى رحيل.

خط الوسط : خالد الغندور، أحمد نبيل "مانجا"، احمد حجي، مروان عطية، كريم الديب.

خط الهجوم : أحمد راشد.

البدلاء : محمود الزنفلي، اسامة العزب، محمد كامل، يوسف حسن، محمد الصباحي، عادل نيمار، بلال السيد، عبد الغني محمد.