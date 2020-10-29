منظمة الصحة العالمية تؤكد مواصلة دعم السودان

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مواصلة دعم السودان لتعزيز سبل الوقاية، معربا عن الاستعداد لمساندة حكومة السودان بخبراء من المنظمة ومن مختلف الأجهزة الأخرى في المجالات ذات الأولوية.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الخميس، أن وزير الصحة الدكتور أسامة عبدالرحيم، التقى مع مدير عام منظمة الصحة العالمية، في مقر المنظمة بجنيف، بحضور المندوب الدائم للسودان بجنيف السفير على بن أبي طالب عبدالرحمن.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع الصحية في السودان إثر تفشي جائحة كورونا، وانتشار الأمراض عقب فيضانات موسم الخريف، وقدم وزير الصحة السوداني عرضا للإصلاحات التي يتم تنفيذها في وزارة الصحة في إطار خطة الحكومة لإصلاح مؤسسات الدولة.

كما استعرض جهود الحكومة لمكافحة الأمراض وتطوير سبل الوقاية منها، وما قامت به الحكومة في هذا الصدد، مشددا على أهمية مواصلة برامج التحصين الروتيني.