مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة: الكل مهتم باستقرار الوضع في أفغانستان

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده تتابع وفاء حركة طالبان بالوعود والالتزامات ، مؤكدا أن الجميع مهتم باستقرار الوضع في أفغانستان.

وقال نيبينزيا، في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة: "الجميع يحاول حل مشكلة أفغانستان اليوم، والأهم هو تحقيق الاستقرار في هذا البلد".

وأضاف نيبينزيا: "نحن نريد الاستقرار في أفغانستان، ونريد أن نرى كيف تفي سلطات الأمر الواقع بوعودها التي أطلقتها، ومن بينها الأمور التي تثير قلقنا مثل حقوق الإنسان وحقوق النساء والفتيات".