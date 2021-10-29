 مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة: الكل مهتم باستقرار الوضع في أفغانستان - بوابة الشروق
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مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة: الكل مهتم باستقرار الوضع في أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 9:25 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 9:25 م

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده تتابع وفاء حركة طالبان بالوعود والالتزامات ، مؤكدا أن الجميع مهتم باستقرار الوضع في أفغانستان.

وقال نيبينزيا، في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة: "الجميع يحاول حل مشكلة أفغانستان اليوم، والأهم هو تحقيق الاستقرار في هذا البلد".

وأضاف نيبينزيا: "نحن نريد الاستقرار في أفغانستان، ونريد أن نرى كيف تفي سلطات الأمر الواقع بوعودها التي أطلقتها، ومن بينها الأمور التي تثير قلقنا مثل حقوق الإنسان وحقوق النساء والفتيات".

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