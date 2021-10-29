جهود أمنية لضبط المتهمين بتحطيم مستشفى في المنيا وإصابة 2 من العاملين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواصل الأجهزة الأمنية بالمنيا جهودها لضبط شقيقين متهمين بالتعدي علي مستشفي بوسط مدينة المنيا، وإصابة ممرضان وتكسير الاستقبال بها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارا من عمليات النجدة، بهجوم بلطجية، وإصابة عمال وتكسير الاستقبال داخل مستشفي عمر بن الخطاب، بجانب الهجوم علي خزينة المستشفي.



وعقب الانتقال والتحري تبين أن وراء أعمال البلطجة شقيقين هما: "كريم - ح"، "محمد - ح"، اقتحما المستشفى، ورفضوا ارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية، وحاولوا الدخول إلى الخزينة، ليتصدى موظف الاستقبال، فاعتدوا عليه وحطموا الاستقبال، وأصابوا 2 من العاملين.



وتم تحرير محضر رقم 21 أحوال قسم شرطة بندر المنيا، وإحالة المصابين لمستشفي المنيا العام لعمل تقرير طبي بالإصابات.



وأكدت التحريات الأولية، أن المتهمين لهما سابقة تمزيق طالب بهندسة المنيا، حاولوا سرقته وأحدثوا به عاهة مستديمة.