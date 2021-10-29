رئيس الوزراء الكندي يدعو إلى جبهة موحدة في مواجهة تصاعد الشعبوية والتطرف

دعا رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الجمعة، إلى إيجاد جبهة موحدة في مواجهة تصاعد الشعبوية والتطرف أثناء زيارته لهولندا.

وحث رئيس الوزراء الكندي، خلال كلمته أمام أعضاء البرلمان الهولندي في لاهاي، على تبني التعددية في مواجهة تصاعد الشعبوية والتطرف، وفقا لشبكة "جلوبال نيوز" الكندية، داعيا إلى "مرحلة جديدة من الشراكة" بين كندا وهولندا لِمواجهة "عالم لا يمكن التنبؤ به".

وأشار إلى تحرير هولندا من النازية خلال الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن البلدين الحليفين مؤهلان للعمل معا لمواجهة عدد من التحديات المشتركة، ومنها تنامي التطرف عبر الإنترنت وعدم المساواة والتهديد الوجودي الذي يشكله التغير المناخي.

وتابع رئيس الوزراء الكندي، في خطابه الذي استمر 20 دقيقة، أن هولندا وكندا كصديقين وحليفين وشريكين عبر الأطلسي، يتقاسمان التزامهما بمستقبل أكثر إشراقا يريدان رؤيته، وقيم تقدمية توصل إليه.