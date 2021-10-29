أكد الكاتب والسيناريست أحمد مراد، ضرورة اقتحام فكر القارئ.

وقال خلال حواره مع الاعلامي ابراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "الكاتب لازم يخربش القارئ ويقتحمه.. لازم أتعامل مع الإنسان بخربشة واقتحام قلب قناعات وأناقش كل شيء .. أنا الشيطان لبعض الناس ولازم أقوم بهذا الدور".

ودعا المتقدمين لورش الكتابة بألا يقدموا إبداعاتهم بشكل مجاني لحصد الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي .

وتابع: "الرواية كذبة كبيرة نستمتع بها، ومصطلح رواية تبرأ الكاتب من آي موضوع سواء كان تاريخي أو أحداث معروفة وهو أبداع فيها خيالا، موضحا أن كلمة رواية تختلف كثير عن كلمة قصة لان القصة تقص أثر شيء محدد أو شخصية بعينها، ولكن الرواية مروية قد تكون صحيحة أو خاطئة، لذلك الروائي له حرية الكتابة والإبداع حتى حول الحقائق المثبتة".

وتابع: "أعتمد على الخيال في بعض الروايات ولا أقدم الحقائق التاريخية البحتة"، مؤكدا أن مصطلح الرواية يبرئ ساحة الكاتب حال اعتمد على الخيال في تناول نصوص تاريخية، وأنه يتحرر عمدا من حقائق التاريخ ويستعين بالخيال في الروايات التاريخية.