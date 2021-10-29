استطلاع ألماني: تزايد عدد الألمان الذين يعربون عن قلقهم من الإصابة بعدوى كورونا

ذكر برنامج "المعيار السياسي" الذي تقدمه القناة الثانية بالتلفزيون الألماني أن عددا متزايدا من الألمان يرون أن صحتهم معرضة للخطر بسبب الزيادة الكبيرة في الإصابات الجديدة بعدوى كورونا.

وبينما بلغت نسبة المتخوفين من العدوى بداية أكتوبر الجاري 31 %، وصلت الآن إلى 47% من السكان.

جاء ذلك اليوم الجمعة عبر قياسات برنامج "المعيار السياسي" التي نشرت اليوم، بينما لا يشعر 51 % بأية مخاطر.

تعتبر الغالبية العظمى بنسبة 59% ممن شملهم الاستطلاع أن تدابير مكافحة كورونا المعمول بها "صحيحة تماما".

ويعتبر هذا أقل من استطلاع أجري بداية هذا الشهر بنسبة خمس نقاط مئوية.

ويعتقد 18 % أن هذه الإجراءات فيها مبالغة (وهي أقل من النسبة الماضية بثلاث نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق)، بينما يؤيد 20 % اتخاذ إجراءات أكثر صرامة (وهي نسبة تزيد بسبع نقاط علن الاستطلاع السابق).

وفي حال حدوث ارتفاع حاد في إصابات كورونا ينادي 32 % مرة أخرى بفرض قيود أكثر صرامة على الحياة العامة لجميع الأشخاص، بينما يطالب 43 % بتطبيق ذلك فقط على الأشخاص غير الملقحين، في حين يعارض 22 % قيودا أكثر صرامة في هذه الحالة أيضا.