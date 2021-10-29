دراسة: بايرن يظل أكثر الأندية شعبية في ألمانيا

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يظل فريق بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني أكثر الأندية شعبية بين الجماهير الألمانية وفقا لدراسة نشرت اليوم الجمعة.

وذكرت شركة "اس.ال.سي. مانجمنت" أن بايرن تصدر للمرة السابعة الدراسة، وجاء خلفه ناديي بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ مثلما كان الحال في 2020.

وأخذت الدراسة في الاعتبار 18 معيارا بداية من أعضاء النادي والجماهير وتقييمات التليفزيون ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي وصولا إلى صورة النادي والجاذبية التي شملها الاستطلاع بين 30 ألف شخص.

وصعد فرايبورج للمركز الرابع بينما قفز هيرتا برلين من المركز السادس عشر إلى الثامن، وتراجع فيردر بريمن من المركز التاسع إلى الثامن عشر.