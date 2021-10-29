قالت الفنانة ناهد السباعي، إنها كانت تخشى المشاركة في أعمال فنية مع بداية جائحة كورونا.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "lite show" على شاشة "النهار"، مساء الخميس، إنها قررت عدم خوض أي عمل إلا إذا كان قويًّا بالدرجة التي تستدعي المجازفة في ظل كورونا، لكن لم تُعرض عليها أعمال بهذه القوة.

وتابعت: "أول ما كورونا بدأت تشد روحت على الساحل الشمالي قضيت هناك صيف وشتاء.. الحياة كانت عظيمة هناك".

وأشارت إلى أنّ والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي تشجعها بشكل متواصل لتحقيق المزيد من النجاحات الفنية، وأكّدت أنها تنتقد بعض الأدوار التي تقدمها.

