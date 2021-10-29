ألمانيا تطبق قواعد المناطق عالية الخطورة بعدوى كورونا على سلوفاكيا بعد غد

تعتزم الحكومة الألمانية تطبيق قواعد التعامل مع المناطق شديدة العدوى بفيروس كورونا مع سلوفاكيا بدءا من يوم الأحد المقبل.

أعلن ذلك اليوم الجمعة معهد روبرت كوخ الألماني.

وبمقتضى ذلك سيفرض على كل شخص عائد من سلوفاكيا ولم يتم تطعيمه بالكامل أو تعافيه من المرض البقاء في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام أو البقاء فيه خمسة أيام مع إجراء فحص بنتيجة سلبية.

وحتى الآن فإن ليتوانيا ورومانيا وكرواتيا وبلغاريا وسلوفينيا فقط هي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تنطبق عليها القواعد المذكورة.

في المقابل تندرج حوالي 70 دولة حول العالم كليا أو جزئيا في قائمة المخاطر الخاصة بمعهد روبرت كوخ.

وسيتم يوم الأحد إلغاء كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية من هذه القائمة.

يتم تصنيف البلدان والمناطق ذات الإصابة العالية بعدوى كورونا على أنها مناطق عالية الخطورة وفق تصنيف السلطات الصحية الألمانية.

لكن لا تعتبر فقط أرقام الإصابة هي الأمر الحاسم في هذا التصنيف، بل هناك معايير أخرى مثل سرعة انتشار الفيروس ودرجة العبء على النظام الصحي أو نقص البيانات المتاحة عن العدوى في بلد ما.