 صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته وسط تجمع عائلي - بوابة الشروق
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صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته وسط تجمع عائلي

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 1:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 1:58 ص

احتفل محمد صلاح نجم ليفربول، بعيد ميلاد ابنته مكة في منزله، وشارك جمهوره بصور من حفل عيد الميلاد. 

ونشر صلاح صورا لعائلته عبر حساب الرسمي على انستجرام، أثناء احتفال الأسرة بعيد ميلاد مكة.

مكة هي ابنه صلاح الأولى والتي دائما ما تكون معه في احتفالاته بالألقاب مع الليفر، كما أن الفرعون له ابنه أخرى وهي كيان.

ويمر صلاح بحالة تألق كبيرة في البريميرليج خلال الموسم الحالي، حيث يتصدر الفرعون جدول ترتيب الهدافين بالدوري برصيد 10 أهداف.

ويمتلك ليفربول حتى الآن 21 نقطة في المركز الثاني خلف تشيلسي الذي يمتلك 22 نقطة بصدارة الدوري.

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A post shared by Mohamed Salah (@mosalah)


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