رئيس المقاولون الأسبق: راتب محمد صلاح قبل احترافه كان 25 ألف جنيه سنويا

قال المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب الأسبق، إنّ النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول اسم كبير في كرة القدم ونجاحه في تسجيل ثلاثية في شباك مانشستر يونايتد يعتبر إنجازًا ضخمًا، موضحًا أنّ جميع القيادات في مختلف الأماكن تستطيع اكتشاف المواهب ورعايتهم.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّ مشروع رعاية المواهب الذي تبناه الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والذي كان يرأس نادي المقاولون العرب حينها، أسهم في اكتشاف الكثير من الشباب الموهوبين في مختلف المحافظات.

وأوضح أن النادي اكتشف موهبة اللاعب محمد صلاح ونصحه بالاحتراف في أندية خارجية، مضيفا أن صلاح كان يتقاضى 25 ألف جنيه كراتب سنوي مقابل اللعب في نادي المقاولون العرب.

وأشار إلى أنّ آخر مكالمة جمعته مع محمد صلاح كانت منذ عامين، مضيفا أنه يتذكر كل ما جرى في المكالمة ويعذر محمد صلاح لأشغاله وضيق وقته.