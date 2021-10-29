أبوتريكة: باريس انتصر بطريقة محمد صلاح

كشف محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، عن سبب فوز باريس سان جيرمان على ليل في الدوري الفرنسي.

وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية: «تغير الأداء تماما بين شوطي المباراة، باريس سان جيرمان لعب بشكل فردي بحت في الشوط الأول ولكن دون تسهيل الأمور وقرب اللاعبين لبعضهم داخل الملعب».

وأضاف: «باريس لعب لعب شوارع، وهو ما حسم الفوز أمام ليل ونجح في تسجيل هدفين في شوط واحد، ولم تستمر الكرة في قدم اللاعبين أكثر من ثانية ومنح الأفلية النسبة للفريق الباريسي».

وأكمل أبو تريكة: «معنى كلمة شوارع هو اسلوب لعب لاعبي أمريكا الجنوبية، والدليل أن من صنع الهدفين هو نيمار ودي ماريا، وبالمناسبة صلاح يلعب لعب شوارع وهو ما يندرج تحت اللعب الفردي».

وأتم: «أعتقد أن ميسي مصاب لذا تم استبداله بين شوطي المباراة لأنه بالتأكيد يمثل قوة كبيرة وخروجه يريح الفريق المنافس».