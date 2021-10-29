البرلمان الأوروبي يشدد قواعد دخوله باستخدام شهادة كورونا فقط

أعلن البرلمان الأوروبي في بيان له اليوم الجمعة، أنه لن يدخل مبنى البرلمان قريبا سوى الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أو الذين ثبتت سلبية فحصهم أو الذين تعافوا من الإصابة بالفيروس.

واعتبارا من 3 نوفمبر المقبل فصاعدا، سيتعين على الجميع تقديم شهادة كوفيد الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وفقا للبيان.

ويشمل ذلك صراحة أعضاء البرلمان الأوروبي والصحفيين.

وتنطبق هذه القاعدة على مباني البرلمان في جميع المواقع الثلاثة في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج.

وسيتم قبول اختبار بي سي آر سلبي من هذه البلدان الثلاثة، والذي لا يمر عليه أكثر من 48 ساعة، كنتيجة اختبار صالحة.

وقال البيان إن هذا الإجراء سيسمح لنواب البرلمان بالعودة إلى الاجتماعات المباشرة للعمل البرلماني مع الحفاظ على الأمن.