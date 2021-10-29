مدحت صالح وريهام عبد الحكيم يقدمان دويتو أغنية تعالى أقولك من فيلم لحن الوفاء بحفل صوت السينما

انطلق منذ قليل حفل صوت السينما بقصر عابدين، الذي قد أعلنت عنه مجموعة "MBC"، بالتعاون مع شركة "RMC"، بمُشاركة الفنان مدحت صالح، والفنانة ريهام عبد الحكيم وبمُصاحبة المايسترو ناير ناجي.

وقدم الفنان مدحت صالح دويتو غنائي على المسرح مع المطربة ريهام عبد الحكيم، بأغنية تعالى أقولك من فيلم لحن الوفاء.

وكان مدحت قد افتتح الحفل بأغنية قلبي ومفتاحه، من فيلم الأيدي الناعمة، فيما قدمت بعده المطربة ريهام عبد الحكيم أغنية وحياة عينيك، من فيلم الزوجة ١٣.

وحرص عدد كبير من الشخصيات العامة على الحضور، أبرزهم المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، والفنانة ميمي جمال، وأنوشكا، والإعلامية مها الصغير، وابنة الفنان الراحل عمر الحريري.

يذكر أن "صوت السينما" مفهوم جديد تم إطلاقه للاحتفال بتراث مصر الحافل بالأعمال السينمائية المحفورة في ذاكرتنا تكريماً لـ125 عامًا من أغاني الأفلام الناجحة، وستُقدم فيها مجموعة مُنتقاه من الأغاني الخالدة منها "عشانك يا قمر" لعبد الحليم حافظ من فيلم أيام وليالي، و"قلبي دليلي" لليلى مراد من فيلم "قلبي دليلي"، و"الدنيا ريشة في هواه" لسعد عبد الوهاب من فيلم "علموني الحب".