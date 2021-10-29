مصدر أمني ينفي إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات وتحصيل غرامات تأخير

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نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن إلغاء المهلة المقررة لتجديد تراخيص السيارات وتحصيل غرامات تأخير عقب انتهاء التراخيص.



كما نفى المصدر الأمني صحة المعلومات المغلوطة التي تم تداولها بشأن الإجراءات المتبعة داخل مختلف وحدات المرور لإنهاء إجراءات التراخيص.



وأكد المصدر الأمني أن كافة الإجراءات التي يتم اعتمادها داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية ومن بينها تركيب الملصق الإلكتروني تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونياً للتسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق .