 الداخلية: ضبط 9571 مخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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الداخلية: ضبط 9571 مخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية خلال 24 ساعة


نشر في: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 1:01 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 1:01 م

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 9571 مخالفة عدم ارتداء الكمامات الواقية؛ وذلك في حملات أمنية على مدار 24 ساعة.

وكانت أجهزة الوزارة قد نجحت في ضبط 9571 شخصا، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، من بينهم 9541 شخصا قاموا بالتصالح وسداد الغرامة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 30 شخصا لم يسددوا الغرامة، وذلك في حملات على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة.

كما تم تحرير 902 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، فضلا عن ضبط 273 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، ضبط خلالها 1762 أرجيلة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار الفيروس التاجي للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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