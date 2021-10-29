مستشار الرئيس عن دراسة استخدام سم العقرب كعلاج لكورونا: قد يكون قاتلًا

علّق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عما يتردد عن أن سم العقرب قد يكون دواءً للعلاج من فيروس كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، إنّه لا توجد أي أدلة علمية أو مرجعية على ما تردّد في هذا الإطار، محذّرًا من أنّ سم العقرب قد يكون قاتلًا.

وأضاف أنّه إذا كانت هناك تجارب إكليكينية موثقة أجريت على هذا الأمر ، يمكن بدء مناقشته وبحثه، لكنّه أعاد التأكيد على أنّه لا توجد أي أدلة على ذلك حتى الآن.

وكان فريق من العلماء في جامعة "أبردين" بأسكتلندا، قد تحدّثوا عن أن سم العقارب القاتل والمستخدم في الأدوية التقليدية في أنحاء العالم، قد يساعد في هزيمة المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا.

بحسب علماء الدراسة، إنه تبين أن "المزيج الرائع" من السموم الموجودة في لسعات العقارب يمكن أن يحارب متغيرات الفيروس.