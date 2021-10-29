بوتين: نجاح كوب26 يعتمد على تحرك مشترك بشأن المناخ

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية العمل المشترك في مواجهة تغير المناخ، قبيل انطلاق قمة الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في جلاسكو بإسكتلندا.

وقال بوتين في اجتماع مع رئيس فنلندا ساولي نينيستو في موسكو اليوم الجمعة إن أهداف المناخ المتفق عليها من المجتمع الدولي تعتمد بشكل كبير على قيام الجميع بواجباته.

وفي ضوء الوضع الحالي المثير لفيروس كورونا في روسيا، يعتزم بوتين المشاركة في قمة المناخ، والتي تبدأ الأحد المقبل، عبر رابط فيديو.

وعندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، تكافح أكبر دولة في العالم من حيث المساحو بوجه خاص عواقب ذوبان الجليد.

وأعلن نينيستو، الذي يتولى منذ عام 2012 رئاسة تلك الدولة الواقعة في أقصى شمال الاتحاد الأوروبي، أنه سيبحث أيضا مع بوتين سبل حماية الغابات.

وكانت آخر مرة التقى فيها الزعيمان في عام 2019، عندما قام بوتين بزيارة إلى فنلندا.

والدولتان الجارتان عضوان بمجلس القطب الشمالي، حيث تتولى روسيا رئاسة الكيان حتى عام 2023.

وفنلندا ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لكنها شريك وثيق له.