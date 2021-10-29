قالت الفنانة نرمين الفقي، إنّها تلقت عدة رسائل من سيدات أكدن أن قصصهن ششبه شخصيتها في حكاية "على الهامش" بمسلسل "إلا أنا".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة "dmc"، مساء الخميس، أنّ القصة التي قدّمتها واقعية وموجودة في الحياة بشكل كبير، موضحة أن العمل يهدف إلى إيجاد حل لهذه المشكلة.

وأوضحت أنّها كانت شغوفة جدًا بتصوير العمل، وكانت تتشوق لمجريات الأحداث وما يمكن أن تنتهي إليه.

وتعد حكاية "على الهامش" الحكاية الرابعة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" الجزء الثاني، وهي من اخراج أحمد شفيق، وتأليف أماني التونسي، وتتناول الحكاية، مشكلة انتهاء فترة الحضانة للأولاد مع الأم المصرية.

