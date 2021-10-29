 أستاذة علوم سياسية: مصر لا تخضع لإملاءات خارجية.. وإلغاء الطوارئ يناسب الجمهورية الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أستاذة علوم سياسية: مصر لا تخضع لإملاءات خارجية.. وإلغاء الطوارئ يناسب الجمهورية الجديدة


نشر في: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 1:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 1:41 ص

أشادت الدكتور هدى راغب أستاذة العلوم السياسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء تمديد حالة الطوارئ.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، إنّ إلغاء قانون الطوارئ يتسق مع بداية الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن فرض قانون الطوارئ ارتبط بأسباب واقعية دفعت القيادة السياسية لتمديده.

وحول ما يتردد بشأن اتخاذ الدولة قرار إلغاء تمديد الطوارئ بسبب مطالب خارجية، قالت راغب: "مصر ليست تابعة للخارج، وما يتردد تحليلات سياسية خاطئة"، مؤكدة أن قرار إلغاء تمديد الطوارئ يتسق مع الدستور.

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