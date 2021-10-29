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ارتفع الانفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 10.4% لتصل إلى 318.8 مليار جنيه فى العام المالي الماضي مقابل 288.8 مليار جنيه فى العام المالي 2019/2020 جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

وبحسب بيان وزارة المالية ارتفع الانفاق على دعم السلع التموينية بنسبة 3.2% إلى 83 مليار جنيه فى العام المالي الماضي مقابل 80.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

وزاد الانفاق على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5% عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

والتزمت الخزانة العامة للدولة بسداد ١٧٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.