رادوكانو: لقب أمريكا المفتوحة هدية بسيطة لاتحاد التنس في بلادها

كشفت لاعبة التنس البريطانية إيما رادوكانو أنها أهدت جائزتها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) إلى اتحاد التنس في بريطانيا وجزر القنال الإنجليزي وجزيرة مان (إل.تي.إيه)، كــ"هدية بسيطة" تقديرا لدور الاتحاد في تطويرها.

وكانت رادوكانو /18 عاما/ قد أصبحت أول لاعبة بريطانية تتوج بلقب فردي في إحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى منذ تتويج فيرجينيا وايد بلقب ويمبلدون عام 1977 .

وحققت رادوكانو انطلاقة مذهلة اعتبارا من التصفيات وحتى الفوز في المباراة النهائية لتتوج بلقب نسخة هذا العام من بطولة أمريكا المفتوحة.

وقالت رادوكانو عقب فوزها أمس الخميس على أنا بوجدان لتتأهل إلى دور الثمانية ببطولة ترانسيلفانيا المفتوحة، بشأن جائزتها في أمريكا المفتوحة :"هي موضوعة في مركز التنس الوطني في لندن، والذي أثق به تماما."

وأضافت في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"هي ليست في منزلي. إذا أردتم رؤية الجائزة، فهي في مركز التنس الوطني. رأيت أن الاتحاد فعل الكثير من أجلي، لهذا أردت أن أفعل ذلك تعبيرا عن شكر كبير لكل شيء فعلوه من أجل مساعدتي في رحلة الصعود عبر المراحل العمرية."

وتابعت :"لعبوا دورا هائلا في تطويري، لذلك فهذه هدية بسيطة."