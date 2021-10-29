نقابة العلميين بالدقهلية تحتفل باليوم العالمي للفيزياء الطبية

قال الدكتور أحمد عبية، نقيب العلميين بالدقهلية، إن النقابه تنظم مؤتمرًا علميًا، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للفيزياء الطبية، بمشاركة كافة الهيئات الدولية المعنية بالفيزياء الطبية، وجميع المستشفيات التي تعمل في مجال الإشعاع في مصر، ومجموعة من كليات العلوم بمختلف الجامعات المصرية، وجامعتي المنصورة والجلالة الأهلية، والمركز القومي للبحوث، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المواد النووية.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية وبحضور محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، والحارس القضائي للنقابة العامة بالقاهرة، وبمشاركة اتحاد منظمات الفيزياء الطبية الأفريقية، والمنظمة الدولية للفيزياء الطبية، وهيئة الطاقة الذرية، ومستشفى الأورمان بالأقصر، والمركز القومي للبحوث.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر يومي 4 و5 من شهر نوفمبر المقبل بمقر نقابة العلمين بالدقهلية، وسيتضمن إلقاء مجموعة من المحاضرات يشرف عليها مجموعة من أساتذة الجامعات ومجموعة من رؤساء أقسام الأشعة والفيزياء بجامعات طنطا والمنصورة والقاهرة، بجانب أساتذة من المعهد القومي للأورام، والمركز الطبي العالمي، ومعهد ناصر.