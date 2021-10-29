جيب ساويرس: طردت مدير في إحدى شركاتي رفض يعتذر لعامل بوفيه

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إنه دائم التعاطف مع كل من يتعرض لظلم، ذاكرا أنه أقال أحد المديرين في شركاته؛ بسبب إهانته لعامل بوفيه.



وأضاف خلال اقاء مع برنامج "صباحك مصري"، بفضائية «إم بي سي مصر 2»، قائلا: «طردت المدير العام لأنه أهان عامل البوفيه، ورفض يعتذر له، وهو عامل لدينا منذ 20 عاما وبعتبره مربيني، والمدير قال عليه (حمار) ورفض يعتذر له».



وتابع: «هذا المدير اعتبر نفسه أهم من عامل البوفيه.. وصممت على إقالته».



وتحدث عن والده الراحل أنسي ساويرس، قائلا: «كان صديقي وليس والدي.. وكنت أتناول الغذاء معه يوميا.. وكنا نخرج سويا.. واليوم أشعر أن برنامجي تغير بسببه».