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أونانا يستعد للعودة لحراسة عرين أياكس

الشروق
نشر في: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 2:37 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 2:37 م

قال أياكس أمستردام، إن حارس مرماه أندريه أونانا، عاد لتدريبات الفريق الأول، بعد استبعاد مارتن ستيكلنبرج من التشكيلة حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أوقف أونانا لمدة عام في فبراير الماضي، بسبب مخالفة لوائح المنشطات والعقاقير، لكن محكمة التحكيم الرياضية خفضت مدة الإيقاف إلى 9 أشهر بعد لجوء الحارس إليها.

وينتهي إيقاف أونانا (25 عامًا) في الرابع من نوفمبر المقبل، وقد سمح له بالعودة لتدريبات الفريق الأول في سبتمبر الماضي، لكن النادي ضمه إلى تشكيلة فريق تحت 23 عامًا.

وتحدثت بعض التقارير عن احتمال رحيل أونانا وانضمامه إلى ميلان أو آرسنال، بينما يستمر عقده الحالي مع أياكس حتى الصيف المقبل.

وقال إيريك تن هاج مدرب أياكس في بيان "أندريه حارس رائع وهو مهم للغاية لأياكس وحاليًا في كامل اللياقة".

وأضاف المدرب "من المهم لأياكس وجود خيارات جيدة يمكن الاستعانة بها".

وينفرد أياكس حامل اللقب بصدارة الدوري الهولندي برصيد 25 نقطة من 10مباريات، وسيلتقي مع هيراكليس غدًا السبت.


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