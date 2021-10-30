الرئيس الموريتاني يبحث مع وزير إماراتي علاقات التعاون وسبل تطويرها

بحث الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال لقائه اليوم الجمعة، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

وذكرت الرئاسة الموريتانية، في بيان، اليوم، أن الوزير الإماراتي حمل تحيات القيادة العليا في دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رئيس وشعب موريتانيا.

وأضافت الرئاسة، أن اللقاء تناول الكثير من المواضيع التي تهم البلدين الشقيقين، والمشاريع التي تصب في مصلحة البلدين الشقيقين.