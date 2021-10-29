 نائب: قرار السيسي بإلغاء حالة الطوارئ «ضربة معلم» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب: قرار السيسي بإلغاء حالة الطوارئ «ضربة معلم»


نشر في: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 12:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 12:09 ص

قال النائب أحمد حجازي عضو مجلس النواب، إنّ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ ضربة معلم، لأن هذا القرار التاريخي يحمل في طياته رسائل عديدة منها استقرار الدولة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحفظ حقوق جميع المصريين، لكن ليس لها علاقة بإلغاء حالة الطوارئ.

وأوضح أنّ إلغاء حالة الطوارئ يأتي بناء على محددات مهمة منها انحسار الإرهاب في مصر، وتوجه الدولة نحو الاستثمار والتنمية.

وأشار إلى أن الدولة تثق في نفسها بعدما وفرت الأمن والأمان في ربوع البلاد.

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