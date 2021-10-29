ننشر تفاصيل ميزانية مهندسي القاهرة بعد الموافقة عليها



وأضاف السيد، أثناء كلمته أمام أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، أن الملجس ركز في المحور الأول على المهندس عن طريق الخدمات المقدمة للمهندسين وأسرهم وتطويرها وتحسين آدائها، والثاني هو مهنة الهندسة لذلك كان للنقابة دورا كبيرا في العمل على تدريب المهندسين وعقد المؤتمرات العلمية، إلى جانب تنمية موارد النقابة من خلال زيادة الدمغة الهندسية وتوسيع دوائر تحصيلها والعمل على الحفاظ على مكتسبات النقابة بالسعي لإعادة الأراضي التي سحبت من النقابة قبل تولي المجلس مهامه.



وأضاف السيد، أنه تم تطوير مقار النقابة لتخدم كل المهندسين على مستوى القاهرة، وتم التشغيل التجريبي لنادي حلوان، وجارى تجهيز ناد المهندسين بالقاهرة الجديدة لتقديم الخدمات النقابة للمهندسين رواد النادي ومستمرون في تقديم الأفضل لهم.



وأوضح أن عام 2020 كان استثنائيا على العالم بأكمله وتأثرت به البلاد، بينما انعكس بالأثر السلبى على أنشطة نقابة المهندسين عموما، ونقابة القاهرة على وجه الخصوص، حيث تم غلق النوادى والفنادق وإيقاف الرحلات الترفيهية ورحلات العمرة والحج والاجتماعات والمؤتمرات لما يقرب عن 8 أشهر، لافتا إلى أن مجلس النقابة اتجه إلى العمل الدؤوب نحو زيادة موارد النقابة سعيا للاستعداد نحو انطلاق العديد من الأنشطة لخدمة المهندسين بعد زوال الجائحة.



وتابع أننا حققنا موارد متميزة لنقابة مهندسين القاهرة تساهم بشكل فعال فى تقديم خدمات أفضل للزملاء خلال العام المقبل، مشددا على أن هدف مجلس النقابة هو العمل دائما على خدمة أعضاء الجمعية العمومية.



من جهته، قدم سامح تواضروس مينا أمين صندوق نقابة مهندسي القاهرة تقريرا مفصلا عن قوائم المراكز المالية المجمعة وقائمة الدخل المجمعة للنقابة وفروعها عن السنة المنتهية في 31/12/2020، وجاء في تقرير أمين الصندوق عن القوائم المالية لعام 2020 (نقابة القاهرة ونادي حلوان ونادي أبوالفدا):



أولا: القوائم المالية لنقابة القاهرة الفرعية: بالمقارنة بين إيرادات ومصروفات النقابة عن عامي 2020، 2019 تبين الآتي:



* الإيرادات

قال إن زادت إيرادات النقابة حيث بلغت 45,044 مليون جنيه عام 2020 مقارنة بـ30,836 مليون جنيه عام 2019 بفارق 14,208 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 46%، وترجع أسباب الزيادة إلى زيادة 3 بنود أو عناصر إيراد إساسية، وهي زيادة بند إيرادات شهادات الإشراف وتقارير السلامة الإنشائية حيث بلغت 16,503 مليون جنيه عام 2020 مقارنة بـ 6,858 مليون جنيه عام 2019 بنسبة نمو قدرها 104% بفارق 9,645 مليون جنيه، وزيادة بند إيرادات الدمغة الهندسية حيث بلغت 14,077 مليون جنيه عام 2020 مقارنة بـ 5,871 مليون جنيه عام 2019 بنسبة نمو قدرها 140% بفارق 8,206 مليون جنيه، وزيادة بند إيرادات عوائد استثمار الشهادات والودائع بالبنوك حيث بلغت 10,446 مليون جنيه عام 2020 مقارنة بـ 6,638 مليون جنيه عام 2019 بنسبة نمو قدرها 57% بفارق 3,808 مليون جنيه.



* المصروفات

أوضح أن هناك نقص وإنخفاض للمصروفات العمومية، حيث بلغت 12,909 مليون جنيه عام 2020، مقارنة بـ 15,098 مليون جنيه عام 2019 بانخفاض قدره 2,189 مليون جنيه بنسبة 14%، وترجع الأسباب إلى انخفاض مصروفات أنشطة النقابة (الرحلات والمصايف والعمرات والدورات) عام 2020، لانتشار جائحة كورونا رغم زيادة بند المصروفات العمومية وبند مصروفات الإهلاك نظراً للزيادة السنوية الطبيعية فى الأجور والمرتبات والتأمينات الاجتماعية للعاملين وزيادة وارتفاع أسعار السلع والخدمات كالكهرباء والمياه والمشتريات.



* الفائض



يشير إلى أنه تم زيادة الفائض العام (زيادة الإيرادات عن المصروفات)، حيث نجحت النقابة فى تحقيق فائض قدره 32,135 مليون جنيه بفارق 16,398 مليون جنيه بنسبة نمو (زيادة) قدرها 104% عن فائض عام 2019 الذى بلغ 15,737 مليون جنيه، كما زادت النقدية بالبنوك عام 2020 بزيادة قدرها 33,541 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 50%، حيث بلغت 100,795 مليون جنيه مقارنة بـ67,254 مليون جنيه.



ثانياً: القوائم المالية لنادى حلوان:

بالمقارنة بين إيرادات ومصروفات النادى عن عامى 2020 ، 2019 نجد الآتي:-



1- إيرادات نادى حلوان بلغت خلال عام 2020 قيمة قدرها 325 ألف جنيه مقارنة بـ370 ألف جنيه عن عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 12% بفارق 45 ألف جنيه.



2- بلغت مصروفات النادى خلال عام 2020 مبلغ 314 ألف جنيه مقارنة بـ 219 ألف جنيه عام 2019 بفارق 95 ألف جنيه بنسبة زيادة قدرها 43% بسبب زيادة وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وإهلاك الأصول الثابتة والأجور والمرتبات.



3- وبخصم المصروفات من الإيرادات خلال عام 2020 نجد أن النادى حقق فائضا قدره 11 ألف جنيه نتيجة لزيادة الإيرادات عن المصروفات نظراً لثبات المصروفات العمومية ونقص الإيرادات بسبب جائحة كورونا.



ثالثاً: القوائم المالية لنادى أبو الفدا:

بالمقارنة بين إيرادات ومصروفات النادى عن عامى 2020 ، 2019 نجد الآتى:



بلغت إيرادات النادي 5 ملايين و717 ألف جنيه، وبلغت مصروفات النادي 5 ملايين 540 ألف جنيه، وبلغ الفائض 177 ألف جنيه عام 2020 وقد تحقق هذا الفائض بدعم من النقابة لوجود ما يلي:



• استمرار أعمال التطوير بالنادي.

• استمرار الإجراءات الاحترازية الناتجة عن جائحة كورونا.

• استمرار غلق قاعة الأفراح بالنادي وفقاً لقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات االإحترازية لجائحة كورونا.

• زيادة المصروفات الإجبارية والخاصة بمرافق النادى مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز والأجور والمرتبات.

• يلتزم النادى بتقديم خدمات التشغيل الذاتى لأعضاء النادى بأسعار مناسبة فى الوقت الذى ترتفع فيه تكلفة تقديم هذة الخدمات الأمر الذى يؤثر على إيرادات التشغيل.



رابعاً: بجمع ما سبق فقد تم عمل قائمة دخل مجمعة لنقابة القاهرة ونادى حلوان ونادى أبوالفدا، حيث بلغ إجمالى الفائض 32 مليون و324 ألف جنيه عن عام 2020 بزيادة قدرها 18 مليون و200 ألف جنيه عن عام 2019 الذى بلغ 14 مليون و124 ألف جنيه بنسبة نمو قدرها 129%، وفائض عام 2020 يمثل نسبة 104% من فائض عام 2019 بنسبة 50% من إجمالي مجمع الفوائض المحققة خلال السنوات السابقة منذ إنشاء النقابة.