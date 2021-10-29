استدعاء خدمات الإنقاذ بشكل متكرر في صقلية لمواجهة العواصف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استدعت السلطات في صقلية خدمات الطوارئ بشكل متكرر اليوم الجمعة، في الوقت الذي يكافح فيه المواطنون لمواجهة العواصف القوية التي ضربت الجزيرة.

وتم استدعاء فرق الإنقاذ في كاتانيا وسيراكيوز نحو 160 مرة في غضون 24 ساعة ، وفقا لما ذكره رجال الإطفاء في تغريدة لهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقت سابق اليوم . كما تلقوا نحو 100 مكالمة أخرى بعد ظهر اليوم الجمعة .

وأصدرت هيئة الحماية المدنية أعلى تحذير بشأن الطقس ليوم غد السبت في شرق صقلية وأجزاء من كالابريا .

وقال سالفو كوسينا رئيس هيئة الحماية المدنية في صقلية لمحطة "راي 1" إن الأمطار أصبحت أشد غزارة.

واقتلعت العاصفة الأشجار في بعض المناطق.

وقامت الانقاذ بنقل الذين حاصرتهم المياه إلى بر الأمان في زورق ، وفقا لما أظهره مقطع مصور بالفيديو .

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة والرياح القوية يوم غد السبت.