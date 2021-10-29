«فيروس مجهول» يضرب لاعبي أرسنال قبل مواجهة ليستر سيتي

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن العديد من لاعبي فريقه يعانون من فيروس قبل رحلتهم الى ليستر سيتي السبت، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز.

حرم الفيروس المدافع الإسباني بابلو ماري من المشاركة في الفوز ضد ليدز يونايتد في الدور الرابع من كأس الرابطة الثلاثاء، فيما أكد أرتيتا أنه أُجبر على إخراج المدافع بن وايت في أوائل الشوط الثاني للأسباب ذاتها.

ولم يتمرن وايت الذي وصل الى أرسنال في يوليو الفائت مقابل 50 مليون جنيه استرليني (69 مليون دولار) منذ حينها، وقد يغيب لاعبون آخرون عن المواجهة في ملعب "كينج باور".

قال أرتيتا الجمعة خلال المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء "شعروا بتوعّك قليلاً، آلام في المعدة وأمور من هذا القبيل. نأمل أن يتحسن الجميع".

وتابع "لم يتدرب (وايت) بعد لذا علينا الانتظار لنرى كيف يشعر واتخاذ القرار في حينه. لم يقوَ آخرون على التمرّن كما تعرض البعض لإصابات طفيفة في المباراة ضد ليدز. نأمل أن نسمع الأنباء الجيدة".

وتعافى النادي اللندني من أسوأ بداية له في الدوري منذ 67 عامًا بعدما خسر مبارياته الثلاث الافتتاحية، ولم يتلقَ الهزيمة في مبارياته الثماني الاخيرة في جميع المسابقات.

يحتل "المدفعجية" المركز العاشر في الترتيب برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن ليستر التاسع.