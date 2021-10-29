أحمد مراد: أبحث عن مصادر جديدة لتحقيق الدهشة للقارئ في كتابة رواياتي

قال الكاتب والسيناريست أحمد مراد، إن رواية "لوكاندة بير الوطاويط" ارتبطت بمقاومته للآثار النفسية لفيروس كورونا، بالاضافة إلى أنها ساعدت على تجاوز الأوقات المتأزمة بسبب الجائحة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي ابراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنّه يبحث عن المصادر الجديدة بحثًا عن الدهشة في كتابة الروايات الجديدة.

وأكّد ضرورة الحرص على إدهاش القارئ من خلال نصوص تستغرق في البحث التاريخي، بالإضافة إلى أن الكاتب عليه أن يكون حريصًا على تنوع عوالمه الأدبية.

وتابع: "المزاج المتقلب يسيطر على روح الكاتب"، لافتًا إلى أنّ العظيم نجيب محفوظ تمسك بتميمة الحارة ولكن أبدع فيها زوايا مختلفة، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا للتعرف على تطلعات القارئ ووجدت أنه يميل نصوص تختبر أفكاره.

وأوضح أنّه يحترم القارئ الذي يقدر المجهود الذي يحرك وينشط أفكاره، وأنه لا ينزعج من القارئ المنحاز لتصورات مسبقة حول الكاتب وأفكاره، مؤكدًا أنّ السينما عشقه الأول من قبل الدخول إلى علام التصوير والكتابة، كما أنه يؤمن بأهمية التخصص في مجالات العمل الفني والإبداعي.