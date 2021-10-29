يوتا جاز يواصل انتصاراته في دوري NBA على حساب هيوستن روكتس

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حقق يوتا جاز الانتصار الرابع على التوالي في الموسم الجديد وتغلب على هيوستن روكتس 122 / 91 صباح اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل بويان بوجدانوفيتش 19 نقطة وأضاف كل من رودي جوبرت وجوردان كلاركسون 16 نقطة، ليحقق يوتا جاز الانتصار الرابع على التوالي في بداية الموسم، للمرة الأولى منذ موسم 2006 / 2007 .

وكان كريستيان وود أبرز عناصر روكتس خلال المباراة حيث سجل 16 نقطة، لكن الفريق تلقى الهزيمة الرابعة له هذا الموسم مقابل انتصار واحد.

وقطع ممفيس جريزليس سلسلة من أربعة انتصارات متتالية لجولدن ستيت واريورز وتغلب عليه 104 / 101 في مباراة استمرت لوقت إضافي.

وتألق جا مورانت في صفوف جريزليس وسجل للفريق 30 نقطة، بينما كان ستيفن كاري أبرز عناصر واريورز وسجل للفريق 36 نقطة.

وأحرز كيمبا ووكر 21 نقطة وأضاف آر.جيه باريت 20 نقطة ليقودا نيويورك نيكس إلى الفوز على شيكاغو بولز 104 / 103 .

وكان الانتصار هو الرابع لنيكس مقابل هزيمة واحدة هذا الموسم، بينما تلقى شيكاغو بولز الهزيمة الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية.

وفي مباريات أخرى، تغلب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على ديترويت بيستونز 110 / 102 وواشنطن ويزاردز على أتلانتا هوكس 122 / 111 ودالاس مافريكس على سان أنطونيو سبيرز 104 / 99 .