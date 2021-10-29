بدء تسكين الطلاب في مبان جامعية تشرف عليها التضامن بالوادي الجديد

أعلن محمد منير العديسي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، البدء في تسكين طلاب الكليات المختلفة بالمباني السكنية التابعة لإحدى الجمعيات الخاصة برعاية الطالب بمدينة الخارجة، بعد رفع كفاءة المبنى وتجديده بالكامل بتكلفة تقديرية بلغت 8 ملايين جنيه، تم توفيرها من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار العديسي إلى فرش وتأثيث المباني بالكامل بعد الانتهاء من التجديد ورفع الكفاءة، وتم البدء في تسكين الطلاب الجامعيين المغتربين وخاصة طلاب كلية الطب البشري التي تم بدء الدراسة بها لأول مرة هذا العام، بجانب تسكين طلاب وطالبات الكليات الأخرى بأسعار مناسبة، في إطار الدور الاجتماعي لمديرية التضامن والاستفادة من المبنى بعد تجديده، وجاري رفع كفاءة مبنى آخر ليصبح سكن لطالبات الدبلومات الفنية والتمريض من القرى المتباعدة، بدلًا من عناء ومشقة التنقل اليومي.

ومن جانبه، قال نبيل البري، مدير المباني السكنية التابعة لإحدى الجمعيات الخاصة برعاية الطالب في الخارجة، إن الهدف الأساسي هو توفير خدمات للطلاب الجامعيين المغتربين، فتم البدء في استقبال وتسكين الطلاب، حيث تحتوى المباني الطلاب والطالبات على 270 سريرًا، بجانب عدد من قاعات الاستذكار ومطعم بكل مبنى، علاوة على تجهيز مبنى كرة قدم ترتان، وملعب لكرة الطائرة، ومسرح متكامل لممارسة الأنشطة، مشيراً إلى تحديد مواعيد إغلاق المبنى وتأمينه، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات لضمان التفوق العلمي في الدراسة الجامعية.