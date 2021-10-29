سامي مغاوري: التكريم في المهرجانات الرسمية يعني تقدير الدولة للفنان

قال الفنان سامي مغاوري، إنّ التكريم الذي يحصل عليه الفنان في المهرجانات الرسمية التابعة للدولة، ممثلة في وزارة الثقافة، يعني أن الدولة تقدر هذا الفنان عن مجمل أعماله واجتهاداته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر شاشة "ten"، مساء الخميس، أنّ التكريم يسعد أي فنان إذ يشعر أن المجهود الذي بذله في مسيرته الفنية لم يذهب هدرًا.

وأشار إلى أنّه يلقى تكريمًا من الجمهور بشكل يومي،غير أنّه اعتبر أنّ التكريم الذي يأتي من الدولة يمثّل أمرًا مختلفًا.

وأوضح مغاوري، أنّه شارك في 104 مسرحيات بينها 96 مسرحية بمسرح الدولة، لافتًا إلى أنّ عمله في القطاع الخاص كان محكومًا باختيارات خاصة.

وأكّد أنه ينتقي العمل الهادف الذي يحتوي على مضمون ورسالة، ويمتاز بكثرة النجوم المحبوبين، ويكون العمل لكاتب كبير.

وكان سامي مغاوري قد تم تكريمه في سبتمبر الماضي، خلال حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري الذي أقيم داخل دار الأوبرا على خشبة المسرح الكبير.