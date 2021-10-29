محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لاستضافة مؤتمر يوم المدن العالمي في أواخر أكتوبر

بحث مصطفى ألهم محافظ الأقصر الاستعدادات لاستضافة المحافظة ،مؤتمر يوم المدن العالمي، الذى تنظمة منظمة الأمم المتحدة،على مدار يومين أواخر شهر أكتوبر الجاري، تحت عنوان " تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغييرات المناخية" ، ومن المتوقع حضور ما يزيد على 300 شخصية دولية ،وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده اليوم /الخميس بحضور حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية ، والسفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق .

واستعرض مصطفى ألهم خلال الاجتماع خطة الإستعدادات التي تجرى على قدم وساق بالتنسيق بين الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية ومحافظة الأقصر وبعض المنظمات الدولية العاملة فى مصر حتى يخرج هذا الحدث الدولى بشكل يليق بإسم مصر خاصة بعد تنافس مدينة الأقصر مع العديد من المدن العالمية لاستضافة هذا الحدث الهام .

وقال إنه من المتوقع أن يقام سوقاً ومعرضاً على هامش المؤتمر للوزارت والشركات العاملة فى مجالات تطوير وإعمار المدن للاستفادة من هذا الحشد الدولى والتواصل مع العديد من الجهات والشخصيات الدولية العاملة فى هذا المجال.

وأكد المحافظ ان المحافظة تعمل علي تأمين المؤتمر وجلسات العمل وتقديم كافة التيسيرات لخروج المؤتمر بصورة تليق بالأقصر كونها عاصمة التاريخ ، متمنياً أن يساهم المؤتمر فى تنشيط السياحة ،وأن يحضر ضيوف بأسرهم فى الأعوام القادمة للأستمتاع بحضارة وعظمة الأقصر.

من جانبه، نقل رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية، تحيات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، كما أبرز أهمية المؤتمر عالمياً وأهمية فوز مصر بتنظيمه والمنافسة التى كانت بين العديد من الدول لاستضافته.

وقال إن استضافة مصر مؤتمر "يوم المدن العالمى" سيمثل فرصة لإطلاع العديد من دول العالم على تجربة مصر التنموية الناجحة والرائدة خلال السبع سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى خاصة في مجال التنمية العمرانية والحضرية المتطورة والبنية التحتية ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يجرى إنشاء أكثر من 14 مدينة ذكية جديدة وتطوير المدن القائمة وتنفيذ أكبر مشروع اسكان في تاريخ مصر ، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة ، وإطلاق برنامج طموح للقضاء على المناطق غير الآمنة بمختلف المحافظات.

بدوره قال السفير محمد حجازى إن مؤتمر يوم المدن العالمى له أهمية كبرى فهو يعقد سنوياً تحت عنوان (متغير فى المدن والعواصم الكبري)، وأن أختيار مصر والأقصر يدل على أهمية الخريطة الدولية للمناخ فى مصر،وكذا أسباب أختيار أرض الأقصر لعقد جلسات المؤتمر كونها أرض الأصالة والحداثة وأيضاً لما حققتة الدولة فى التجربة العمرانية الرائدة،مؤكدا أن مصر لديها ما تباهى به أمام العالم من مدن عمرانية جديدة كالعاصمة الأدارية الجديدة ومشروعات حياة كريمة.

حضر الاجتماع محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر وهدى مغربى السكرتير العام المساعد للمحافظة وعمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، والقيادات الأمنية بالمحافظة ووكلاء الوزارات ومديرى الأدارات المعنية.