القبض على شقيقين لسرقتهما شقة سيدة فى المعادى

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الجمعة، القبض على شقيقين سرقا منزل سيدة بالمعادي، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المعادى، باكتشاف سيدة كسر باب الشقة سكنها وسرقة "مشغولات ذهبية" ولم تتهم أو تشتبه فى أحد، بإجراء التحرياتمن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص وشقيقه مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام "أحدهم له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.