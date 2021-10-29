ربع نهائي قوي في دوري مرتبط السلة

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انتهت مواجهات دور الـ 16 من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة رجال موسم 2021-2022 مساء اليوم الجمعة.

واختتم الفرق الـ16 المشاركة في المسابقة مبارياتها بخوض مواجهات الإياب اليوم بعد خوض مباريات الذهاب يوم الثلاثاء الماضي.

وتمكن كلًا من مصر للتأمين والزمالك والمصرية للاتصالات والاتحاد والجزيرة وسموحة والأهلي وسبورتنج من التأهل لدور الـ 8 بعد تخطي كلًا من الأولمبي وهليوبلويس وطلائع الجيش والشمس والطيران وطنطا والقناة وأصحاب الجياد على الترتيب.

ووفقًا لنظام المسابقة المحدد من قبل لجنة المسابقات باتحاد السلة فإن مواجهات دور الـ 8 من المسابقة ستكون كالتالي:

المباراة الأولى.. مصر للتأمين ضد الجزيرة

المباراة الثانية.. الزمالك ضد سموحة

المباراة الثالثة.. المصرية للاتصالات ضد الأهلي

المباراة الرابعة.. الاتحاد ضد سبورتنج

جدير بالذكر أن مواجهات نصف نهائي المسابقة ستقام بين الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من مباراة الثالثة من طرف، والفائز من المباراة الثانية مع الفائز من المباراة الرابعة من طرف.