قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إنه لا يصادق رجال الأعمال، قائلا: «بحب أهل الفن والشعر والأدب والكُتّاب.. بحس إني منتمي لهم، بينما مجتمع رجال الأعمال معظمهم دمهم تقيل، ومليانين بالغيرة».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج صباحك مصري في فضائية «إم بي سي مصر»، أنه حرص مؤخرا على خفض ساعات عمله إلى 4 أو 6 ساعات يوميا، متابعًا: «كنت مجنون بشتغل من 7 صباحا حتى 12 مساءً، لا أبحث عن الفلوس الآن ولا مشروعات جديدة، بحاول أقضي وقت مع العائلة وأولادي».

وأشار إلى حرصه للمشاركة في الأعمال المجتمعية؛ قائلا: «أتمنى أن يتذكرني الناس بالخير.. وأترك سيرة طيبة مثل والدي».

وأكد أنه سريع في اتخاذ قراراته ويغامر بالكثير منها في حياته الشخصية والعملية.

ولفت إلى هوسه بشخصيات مجلات «ميكي» التي كان يقرأها في الصغر، وهو ما يدفعه لشراء أية ملابس مطبوع عليها صور تلك الشخصيات، معقبًا: «بتخليني أحس إني صغير زي قلبي من جوا».

وعن خوفه من انتقاد الناس لارتدائه تلك الملابس، أجاب: «لا يهمني رأي أحد أهتم برأيي الشخصي فقط، لو أنا سعيد تمام ولو حد مش عاجبه ميبصش»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك حدودًا لأسعار الملابس التي يشتريها.