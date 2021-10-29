البنتاجون: الصين تطور أسلحة فرط صوتية بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة وروسيا

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أكد نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتن، أن الصين تطور الأسلحة فرط الصوتية بوتيرة أسرع بكثير مما تفعله الولايات المتحدة وروسيا.

وقال هايتن، خلال مشاركته في اجتماع لـ"مجموعة الكتاب العسكريين" في واشنطن، الخميس، إن روسيا تواصل اختبارات الأسلحة فرط الصوتية "لكن ليس بالوتيرة التي تقوم بذلك الصين على الإطلاق".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة نفذت خلال السنوات الـ5 الماضية، أو ربما أكثر بقليل، 9 اختبارات للأسلحة فرط الصوتية، بينما أجرت الصين خلال نفس الفترة مئات التجارب".

ورجح هايتن أن نشر روسيا عددا قليلا لمنظومات الأسلحة فرط الصوتية يمثل "رسالة سياسية"، لافتا إلى أن تصميمها في كل فرع القوات المسلحة أمر يثير قلقا.