إبراهيم عيسى: 95% من مدربي الناشئين بكل الأندية ومراكز الشباب تحت سيطرة الفكر السلفي والإخواني

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنّ 95% من مدربي الناشئين في كل الأندية ومراكز الشباب سلفيون أو تحت سيطرة الفكر السلفي والإخواني.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنّ هذا الأمر هو السبب في عدم وجود لاعبين أقباط في مصر، معقّبًا: "مش عاوزين نكذب على بعض".

وأشار عيسى إلى أنّ المجتمع الذي يرغب في التقدم لا يجب أن يعيش داخل فقاعة أو كذبة وفق تعبيره.

ولفت إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يرى أنّ الإلحاد خطر ويفتح الباب للنقاش، منتقدًا غياب هذه الرؤية عن أجهزة الدولة، حسبما اعتبر.