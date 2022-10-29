اتهمت السلطات البريطانية رجلا بالقتل غير العمد واشتراكه في مؤامرة أدت إلى وفاة 39 فيتناميا تم العثور عليهم في شاحنة.



وتم العثور على جثث الضحايا في مؤخرة الشاحنة ذات المقطورة التى نقلت بالعبارة من زيبروجه في بلجيكا إلى بورفليت صباح يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.



وسيمثل ماريوس ميهاي دراجيتشى، 49 عاما، الذي احتجزته الشرطة في رومانيا في أغسطس أمام محكمة تشيلمسفورد الابتدائية اليوم السبت متهما بالتورط في الواقعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



ويشتبه في أن دراجيتشى جزء من شبكة نسقت رحلات المهاجرين غير الشرعية إلى المملكة المتحدة.



ويواجه المتهم 39 تهمة بالقتل غير العمد والتآمر في مساعدة مهاجرين غير شرعيين.