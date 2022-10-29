محافظ كفر الشيخ: نتخذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة لزيادة الأسعار بصورة غير مبررة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أساس اجتماع المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، متعلق بتوافر السلع وثبات أسعارها، والضرب بيد حازمة من الدولة، على أي محاولة لرفع الأسعار غير المبرر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن المحافظة بالاشتراك مع كل الجهات، خاصة وزارة التموين ومنافذها والمنطقة الشمالية العسكرية، لها دور كبير في توفير كل السلع بعدد من المنافذ الثابتة والمتحركة، وبأسعار أقل من مثيلاتها في السوق.



ولفت إلى تنفيذ المحافظة العديد من المنافذ المستمرة حتى الآن، متابعًا: «المواطن يستحسن السلعة المتواجدة وسعرها أقل وجيد، ونجري الحملات مع العديد من الجهات ومباحث التموين، لضبط أي محاولات لسلع مجهولة المنشأ أو منتهية الصلاحية أو الاحتكار».



ونوه محافظ كفر الشيخ، إلى أن «بعض التجار يستغلون تلك الفترات في زيادة غير مبررة للأسعار أو حجب سلع معينة»، مؤكدًا: «ليس لدينا ذلك، وأي محاولة للأمر سنتخذ الإجراءات القانونية ضدها».



وأشاد بالرقابة الشعبية والإخطار الفوري بأي سلعة يتم حجبها أو تخزينها، معقبًا: «الرقابة الشعبية مطلوبة في الفترة المقبلة، المواطن لازم يبقى إيجابي ونحن نستجيب بكل الأجهزة، ونتفاعل مع الإخطارات عبر غرف العمليات أو الهاتف أو على مواقع التواصل، ونقول لمن يحاولون استغلال هذا التوقيت: (ارجع لازم الكل يتشارك، ولو لم تستحب سنتخذ الإجراءات القوية الحازمة اللي تحسسك أنك لازم تلتزم».





وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار الآليات المُتبعة لمُراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط بها، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً تاماً بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية، وكذا اتحادات الصناعات المختلفة، في إطار توفير المنتجات، وضبط الأسواق.