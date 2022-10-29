تقرير: قوات الأمن الإيرانية تفتح النار على مظاهرة في جامعة بغرب البلاد

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أن قوات الأمن الإيرانية فتحت النار خلال احتجاج في جامعة كردستان للعلوم الطبية في غرب البلاد اليوم.



وأصيب طالب برصاصة في رأسه في كلية الطب في مدينة سنندج عاصمة ولاية كردستان الإيرانية ، بالقرب من الحدود العراقية، وفقا لتقارير ولقطات غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأظهر مقطع فيديو حراسا يرتدون معدات مكافحة الشغب عند مدخل الجامعة يطلقون الرصاص وسط دخان واضح من الغاز المسيل للدموع.



ولا تزال الجامعات والمدارس نقاط اشتعال لاشتباكات عنيفة مع دخول الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية أسبوعها السابع. ولقي ما لا يقل عن 253 شخصا، بينهم 34 طفلا، حتفهم في مظاهرات حتى الآن، حسبما ذكرت "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية" التي تتخذ من أوسلو مقرا لها يوم الجمعة.



تأتي التوترات والاحتجاجات المستمرة فى المدن الإيرانية على خلفية تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات الجماعية المناهضة للنظام في إيران والتي انطلقت بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني أثناء وجودها رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق بسبب مخالفتها لقواعد الزي الإسلامي.



وكانت أميني قد ماتت في السادس عشر من ايلول/سبتمبر الماضي، ومنذ وفاتها يتظاهر آلاف الأشخاص ضد النهج المتشدد للحكومة في إيران.