قال الجيش السوداني، إنه بدأ نشر قطع من الأسطول البحري للقيام بعمليات بحث بعد غرق سفينة تحمل علم بنما في البحر الأحمر.

وذكر الجيش، في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا): "تباشر القوات البحرية السودانية هذه الأيام القيام بعمليات البحث ونشر قطع من الأسطول البحري على الساحل جنوب بورتسودان".

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي "على خلفية غرق سفينة تجارية تحمل علم دولة بنما قبالة الساحل السعودي خلال الأيام الماضية".

كما أوضح الجيش السوداني أن بعض الحاويات التي كانت على متن السفينة قذفت بها الأمواج إلى خط الملاحة الدولية قبالة الساحل السوداني مما قد يؤثر على حركة السفن التجارية.

وفي وقت سابق من الجمعة، صرح مسؤول في ميناء سواكن السوداني، بأن الحاويات الطافية على السواحل جنوب ميناء سواكن قبالة جزيرة (تلا تلا)، والتي قذفت بها الأمواج من السفينة الغارقة؛ هي عبارة عن حاويات تحمل مواد تموينية عادية، حلويات ومعلبات، ولا تسبب أي أضرار بيئية أو تعرقل حركة الملاحة.

وأضاف: "هذه الحاويات وجدت عليها (السيرس نمبر) من بلد المنشأ وتحمل علم بنما وكانت على سفينة احترقت وغرقت في السابع من أكتوبر الجاري، قبالة ميناء جازان السعودي، وكانت تحمل (1800) حاوية، طفحت لاحقاً في البحر الأحمر، ووصل بعضها إلى سواحل السودان، ودول الجوار".