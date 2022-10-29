بدء استقبال السيارات المتقادمة لإحلالها للعمل بالغاز الطبيعي في الأقصر

قالت هدى المغربي، سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، إنه تم استقبال 21 سيارة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا، ويتم حاليا البدء في أعمال إحلالها برعاية مشتركة من وزارة المالية والمحافظة وإدارة المرور.



وأضافت المغربي، لـ"الشروق"، أن عنوان الساحة التي يتم فيها استقبال السيارات ضمن المبادرة هو منطقة الشيخ موسى أبو علي بالكرنك بجوار مقر قوات النجدة، ويتم الاستقبال بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني للمبادرة بالنسبة لبيانات صاحب السيارة وبيانات السيارة نفسها والاتصال برقم 15707 لحال وجود أي استفسار آخر.



وأشارت إلى أن من شروط انضمام السيارات في المبادرة، أن تكون رخصة السيارة باسم المتقدم في المبادرة، وأن يكون مرَّ أكثر من 20 سنة على تصنيعها، رخصة السيارة سارية، والسيارة لا تزال تعمل، وللسيارات الملاكي يجب امتلاك السيارة لمدة عامين على الأقل.



واستطردت أنه يتوجب على المتقدم للاشتراك في المبادرة أن يكون مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة وبدون حد أقصى للسن، وذلك في حالة السداد النقدي، أما في حالة السداد بالتقسيط يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وبحد أقصى 65 سنة، ويجب أن تكون رخصة السيارة باسم مالكها منذ سنتين ماضيتين وقت الاشتراك وذلك بالنسبة لسيارات الملاكي فقط.



وأشارت إلى أنه على المتقدمين للاشتراك في المبادرة توفير صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة رخصة السيارة سارية وباسم المتقدم، وشهادة إثبات الدخل تتضمن مفردات المرتب وشهادة من محاسب قانوني وإقرار بالدخل، وذلك في حالة التقسيط، مستند إثبات محل الإقامة ويتضمن إيصال كهربا وغاز ومياه لم يمر عليه أكثر من 3 شهور في حال التقسيط، بالإضافة إلى عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة وذلك يتم التقدم به في حالة أن إيصال المرافق ليس باسم المتقدم إن أراد التقسيط.



ولفتت إلى أنه تم ضم المحافظة للمبادرة مع منتصف شهر أبريل الماضي، وبعدها بأيام تم إتاحة التسجيل للمواطنين على الموقع الإلكتروني للمبادرة، مؤكدة أن المبادرة الرئاسية التي انطلقت في يناير من العام الماضي تعمل في ظل توجهات الجمهورية الجديدة على الحد من التلوث الجوي والبصري والسمعي المتسببة فيه السيارات وخلق مناخ صحي أخضر خالي من أي أنواع من التلوث، ولذلك في ظرف عام ونصف فقط استطاعت ضم 9 محافظات، بالإضافة إلى مدينة شرم الشيخ التي تستضيف قمة المناخ نوفمبر المقبل.