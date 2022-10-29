إزالة 20 حالة تعد على أملاك الري في بيلا بكفر الشيخ

تمكنت حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ20 من إزالة 20 حالة تعد على أملاك الري ببيلا، على مساحة فدانين و20 قيراطا و10 أسهم.

وجرى تسليم المواقع لجهة الولاية خالية من أي تعديات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي السكرتير العام المساعد، وبحضور جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا.



وأكد اللواء جمال نور الدين استمرار الحملات ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، سواء الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.



ووجه بتكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المعتدين والمخالفيين، مؤكداً إزالة 386 حالة تعد على مساحة 42822 مترا، و74 فدانا وقيراط، منذ بدء المرحلة الثالثة.