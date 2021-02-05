رئيس «الرئاسي الليبي» يجدد تأكيده التزام المجلس بالمسار الديمقراطي في البلاد

جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تأكيده التزام المجلس بالمسار الديمقراطي الذي يشمل توحيد المؤسسات السيادية وإجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم السبت، في العاصمة طرابلس المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، لبحث تطورات الوضع السياسي في ليبيا، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي للمجلس، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأشاد المنفي، خلال اللقاء، بالعلاقات المتميزة الليبية – الفرنسية، وبما تبذله جمهورية فرنسا لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

من جانبه، أوضح المبعوث الفرنسي، أن فرنسا ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا، وصولاً لاتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة على أساس إطار دستوري توافقي.